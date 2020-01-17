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Рубрика: Новости

Прямую телефонную линию и прием граждан по личным вопросам провел председатель КГК Гомельской области Александр Атрощенко

17 января 2020, 20:29

Прямую телефонную линию и прием граждан по личным вопросам провел председатель Комитета государственного контроля Гомельской области Александр Атрощенко. Особой активности в обращениях на этот раз мозыряне не проявили. Может быть потому, что часть вопросов удалось решить на приеме, который накануне провел губернатор области Геннадий Соловей.

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