Прямую телефонную линию и прием граждан по личным вопросам провел председатель КГК Гомельской области Александр Атрощенко

Прямую телефонную линию и прием граждан по личным вопросам провел председатель Комитета государственного контроля Гомельской области Александр Атрощенко. Особой активности в обращениях на этот раз мозыряне не проявили. Может быть потому, что часть вопросов удалось решить на приеме, который накануне провел губернатор области Геннадий Соловей.