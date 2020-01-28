Профилактический месячник «Беспрепятственный проезд» стартовал в Гомельской области

Госавтоинспекция Гомельщины проводит профилактическое мероприятие «Беспрепятственный проезд» Продлится оно до 26 февраля включительно. Во время проведения профилактического мероприяфтия более пристальное внимание инспекторов ГАИ будет уделено Гомелю и крупным райцентрам региона, где особенно актуален вопрос парковки, в частности правил остановки и стоянки авто во дворах жилых домов, а также возле объектов нежилого сектора. Зачастую припаркованные не по правилам машины создают препятствия для движения и работы транспорта оперативного назначения — скорой помощи, пожарных, коммунальных служб и других. За месяц «Беспрепятственного проезда» инспекторы обследуют дворы многоэтажных жилых домов, территории торговых и промышленных зон, мест притяжения граждан. Основная цель — обеспечить возможность проезда для транспорта оперативного назначения и напомнить автомобилистам требования ПДД. Сотрудники ГАИ встретятся также с трудовыми коллективами предприятий и организаций, разъяснят важность соблюдения ПДД, раздадут информационные листовки. Административная ответственность за игнорирование требований правил остановки и стоянки легковых авто предполагает предупреждение или штраф в размере одной базовой величины, сейчас это 27 рублей. При повторном нарушении штраф составит две базовые, а автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку.