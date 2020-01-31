Пресс-тур, посвященный 45-летию с момента получения первой товарной продукции на Мозырском НПЗ

Одно из самых крупных и современных предприятий республики –Мозырский НПЗ, закономерно вызывает интерес и привлекает внимание как специалистов нефтепереработки, так и общественности. А передать новости белорусам – как раз-таки задача журналистов. пресс-туры на НПЗ традиционны. В этом автобусе – представители белорусских СМИ, электронных и печатных. И совсем скоро картинка за окном и комментарии ведущих специалистов окажутся на газетных полосах, на экранах ТВ и, конечно же, в интернет пространстве. Топливно-каталитического производство, в т.ч операторная ЛК 6У№1 (а именно с нее и начиналась история завода), установки гидроочистки дизельного топлива, строительная площадки комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) (самого масштабного проекта завода). Нефтепереработчикам есть о чем рассказать и что показать. В ходе пресс-тура журналисты ознакомились с новейшими технологиями и разработками, внедренными на производстве, а также строительством инвестиционного проекта. На вопросы ответили первые лица предприятия.