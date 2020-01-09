Правила парковки как камень преткновения. Мозырские правоохранители обращаются за помощью к мозырянам

Правила парковки как камень преткновения. Вчера, 8 января, на ул. Притыцкого произошла ссора между двумя мужчинами: водителем и пешеходом. В результате конфликта пострадало имущество. Мозырские правоохранители обращаются за помощью к мозырянам. Мозырским РОВД устанавливается личность мужчины, который 8 января около 11 часов, находясь на стоянке по ул. Притыцкого рядом с отделением «Беларусбанка» в ходе возникшего конфликта с владельцем автомобиля «Опель», повредил лобовое стекло. Если вам знаком этот мужчина на видео, просьба позвонить по тел. 102, 8-029-738-96-08 или 8-029-538-22-23