Пожар в деревне Нагорные районе унес жизнь человека. Предположительная причина огненной трагедии – неосторожность при курении

Ночью 16 января спасателям поступило сообщение – горит дом в деревне Нагорные. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, деревянное строение было объято огнем, кровля обрушилась. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате под обломками строительных конструкций, обнаружен хозяин дома без признаков жизни. Причина трагедии устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.