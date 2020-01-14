Пожар на улице Мелиоративная. Одна из версий – поджог

С начала года на Мозырщине отмечено 3 огненных происшествия. Так 8 января поступило сообщение о возгорании деревянного дачного дома в Мерабеле. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие по всей площади мансарды. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печи. Тремя днями позже – еще одно огненное происшествие, правда, здесь среди причин специалисты усматривают не банальную неосторожность, а умышленные действия. 11 января в 7.40 в Мозырское районное подразделение МЧС поступило сообщение о возгорании деревянного строения на улице Мелиоративная. В результате пожара огнем уничтожена часть кровли, а также коридор внутри жилого дома. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – поджог. Специалисты напоминают, за такое противоправное деяние, действующим законодательством предусмотрена серьезная мера ответственности, вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет, в зависимости от наступивших последствий.