Поздравления Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу от заслуженного любительского коллектива Беларуси «Сваякi»

Что общего у популярных артистов эстрады и людей, которые занимаются переработкой нефти и производством нефтепродуктов? И те, и другие – трудолюбивы, энергичны, упорно идут к поставленным целям. А еще заслуженный любительский коллектив Беларуси «Сваякi» свой день рождения празднует в те же дни, когда отмечается годовщина выпуска первого полесского бензина.

Зажигательные, яркие, эмоциональные, веселые! «Сваякi», как и весь заводской коллектив, считают себя творческой семьей со своими добрыми традициями. А в дружной семье всегда найдется много слов и песен в адрес именинников. С 45-летием выпуска первой товарной продукции завод поздравили и самые младшие – артисты детского ансамбля «Сваячкi». В программе праздничного концерта – уже полюбившиеся песни и несколько премьер. Использование национальных фольклорных элементов и душевное исполнение позволили слушателям испытать целый спектр разнообразных эмоций. Вместе с любимыми мозырскими артистами на сцену вышли и ребята коллектива «ХимМэн» Гомельского химического завода. Каверы популярнейших композиций в их исполнении добавили свой позитивный заряд в это музыкальный праздник заводской души.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ