Подарок маленьким мозырянам. В Мозыре установили 11 детских площадок

К Новому году юные мозыряне получили настоящий яркий и полезный подарок, а точнее подарки – обустроено 11 детских площадок. Райисполком выделил денежные средства, коммунальные службы оперативно реализовали проект.

Юным мозырянам не стоит обижаться на зиму за ее бесснежность. Вместо санок и коньков – активные занятия на спортивных комплексах и катание на качелях. Температурная лояльность самой холодной поры годы в этом сезоне сыграла только на руку коммунальным службам. Мозырский райисполком выделил денежные средства, а райжилкомхоз в свою очередь оперативно обустроил на эти средства детские площадки, всего их по городу 11. От бюджета – финансовые возможности, микрорайонам и отдельным дворам – по потребностям. Перед установкой детских площадок была тщательно проанализирована ситуация, учитывались и пожелания местных жителей. В молодых микрорайонах, где высока концентрация детей, установлено большее количество комплексов, но и историческое сердце Мозыря без внимания не осталось. А самая большая детская площадка установлена в центральном парке. В 2020 году работа по обустройству городских территорий будет продолжена.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ