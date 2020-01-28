Под колеса автомобиля внезапно выскочил лось. ДТП в Калинковичском районе

Дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного произошло в Калинковичском районе. Под колеса автомобиля внезапно выскочил лось.

ДТП произошло в Калинковичском районе, на 189 километре автодороги М-10, неподалеку от кафе «Лукоморье». Автомобиль Форд Мондео под управлением опытного водителя уже завершил обгон, когда наперерез из правого кювета выскочил лось. К моменту прибытия съемочной группы, машина была эвакуирована. По информации госавтоинспекторов, автомобиль получил значительные повреждения, водитель не пострадал. Чего не скажешь о втором участнике ДТП. Лось, а точнее лосиха, по заключению ветеринаров получила серьезные травмы. Судьбу животного в таких случаях решают сотрудники местного лесхоза. В этом месте такое ДТП произошло впервые. Аварии с участием животных периодически происходят недалеко от деревни Турцевичи, на кольце в районе Ситни, на автомобильной развязке на пересечении дорог Р-31 и Р-35. Чаще всего ДТП случаются в темное время суток. В данном случае авария случилась около полудня.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ