Почему в Мозырской детской поликлинике не обустроено помещение для колясок? С таким вопросом на «Телеканал «Мозырь» обратилось сразу несколько мозырян

Почему в Мозырской детской поликлинике не обустроено помещение для колясок? С таким вопросом на «Телеканал» обратилось сразу несколько мозырян. Действительно ли проблема существует? Будет ли решаться? Все ответы в следующем сюжете.

Обычный будний день. Детская поликлиника. Множество автомобилей во дворе, чуть меньше припаркованных колясок у входа. По вторникам, в день здорового ребенка, детского транспорта становится больше. Специального же паркинга в Мозырской поликлинике нет. Медики поясняют: колясочная попросту не предусмотрена проектом.

Здание детской поликлиники изначально проектировалось как стационар. Административный блок, где поликлиника должна была расположиться, так и не был построен. Теперь это здание, что называется, два в одном. Тесновато и амбулаторным пациентам, и стационарным больным. Много лет назад колясочная была оборудована в одном из помещений. Однако сегодня все кабинеты используются по прямому назначению. А коляски предлагают оставлять вот в таких нишах во внутреннем дворике. Не запрещают парковать детский транспорт и у самого входа. А вот заезжать в здание детскому транспорту нельзя. В районе 27 с половиной тысяч несовершеннолетних жителей. Все они относятся к детской поликлинике. Медицинское учреждение уже трещит по швам. Но обустройство специального места для колясок все-таки есть в ближайших планах администрации. Его планируют разместить перед поликлиникой. Сроки же зависят от финансирования.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ