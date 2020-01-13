Первый юбилей Мозырского пограничного отряда

Пять лет на страже государственной границы. Мозырский пограничный отряд отмечает первый юбилей: в январе 2015 года военнослужащие приступили к выполнению поставленных задач. Сегодня погранотряд — самый молодой среди территориальных органов пограничной службы. Он достойно продолжает славные традиции и уже самостоятельно создает новейшую историю.
На боевом посту они круглые сутки. И у каждого дня – свой сценарий. Ведь угадать, с кем придется иметь дело – мирными путешественниками, злостными контрабандистами или отчаянными нелегалами, — заранее угадать сложно. Но в сценарии этой пятницы преобладали моменты праздничные и торжественные. На общем собрании во Дворце культуры нефтепереработчиков военнослужащие Мозырского пограничного отряда отмечали
370 километров – такова протяженность участка, вверенного пограничникам Мозырщины ровно пять лет назад. Каждый третий метр – по воде. Граница проходит также по территории Лельчицкого, Наровлянкого, Ельского районов. В состав Мозырского погранотряда входят 6 линейных погранзастав, 2 погранпоста, резервная застава, 4 отделения пограничного контроля. Заставы «Дзержинск», «Глушкевичи», «Подгалье», «Киров», «Роза Люксембург» дислоцируются в одноименных населенных пунктах. В поселке Роза Люксембург, размещается также застава «Хоменки». Несут службу пограничники на погранпостах «Боровое» и «Гребени». Главный ресурс в охране рубежей, конечно же, люди.
Со сцены в праздничный вечер звучало огромное количество теплых слов. Пограничников, вольнонаемный состав и ветеранов службы поздравить приехали руководители силовых структур Мозыря и ближайших районов, представители предприятий, организаций и коллективов, духовенство. На торжественной встрече не забыли о заслугах лучших солдат и офицеров. Им были вручены почетные грамоты и благодарности от Государственного погранкомитета, руководства Мозырского погранотряда, райисполкома, Совета депутатов. Музыкальное поздравление всем собравшимся подарил ансамбль института пограничной службы Республики Беларусь.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ
Первый юбилей Мозырского пограничного отряда
Пять лет на страже государственной границы. Мозырский пограничный отряд отмечает первый юбилей: в январе 2015 года военнослужащие приступили к выполнению поставленных задач. Сегодня погранотряд — самый молодой среди территориальных органов пограничной службы. Он достойно продолжает славные традиции и уже самостоятельно создает новейшую историю.