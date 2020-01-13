Первый юбилей Мозырского пограничного отряда

Пять лет на страже государственной границы. Мозырский пограничный отряд отмечает первый юбилей: в январе 2015 года военнослужащие приступили к выполнению поставленных задач. Сегодня погранотряд — самый молодой среди территориальных органов пограничной службы. Он достойно продолжает славные традиции и уже самостоятельно создает новейшую историю.

На боевом посту они круглые сутки. И у каждого дня – свой сценарий. Ведь угадать, с кем придется иметь дело – мирными путешественниками, злостными контрабандистами или отчаянными нелегалами, — заранее угадать сложно. Но в сценарии этой пятницы преобладали моменты праздничные и торжественные. На общем собрании во Дворце культуры нефтепереработчиков военнослужащие Мозырского пограничного отряда отмечали

370 километров – такова протяженность участка, вверенного пограничникам Мозырщины ровно пять лет назад. Каждый третий метр – по воде. Граница проходит также по территории Лельчицкого, Наровлянкого, Ельского районов. В состав Мозырского погранотряда входят 6 линейных погранзастав, 2 погранпоста, резервная застава, 4 отделения пограничного контроля. Заставы «Дзержинск», «Глушкевичи», «Подгалье», «Киров», «Роза Люксембург» дислоцируются в одноименных населенных пунктах. В поселке Роза Люксембург, размещается также застава «Хоменки». Несут службу пограничники на погранпостах «Боровое» и «Гребени». Главный ресурс в охране рубежей, конечно же, люди.

Со сцены в праздничный вечер звучало огромное количество теплых слов. Пограничников, вольнонаемный состав и ветеранов службы поздравить приехали руководители силовых структур Мозыря и ближайших районов, представители предприятий, организаций и коллективов, духовенство. На торжественной встрече не забыли о заслугах лучших солдат и офицеров. Им были вручены почетные грамоты и благодарности от Государственного погранкомитета, руководства Мозырского погранотряда, райисполкома, Совета депутатов. Музыкальное поздравление всем собравшимся подарил ансамбль института пограничной службы Республики Беларусь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ