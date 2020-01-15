«Переход без опасности!». Акция ГАИ

В Гомельской области проводится профилактическое мероприятие «Переход без опасности!». Во время проведения мероприятия наряды будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам, нести службу будут на наиболее аварийных и опасных участках автодорог.

Нерегулируемый пешеходный переход вблизи спортивно-технического клуба «Старт». 19 декабря прошлого года именно здесь под колесами автомобиля «Пежо» оказалась 10-летняя девочка. Девушка-водитель ее не заметила, причем, попутный автомобиль остановился, чтобы пропустить юного пешехода. Только за прошлый год в Мозырском районе произошло 28 дорожных происшествий, в которых 29 пеших участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, из них 10 – дети. Ситуация с наездами на пешеходов остается напряженной, в особенности это касается поры года, когда световой день сокращен. Поэтому ГАИ инициировало проведение профилактического мероприятия.

Во время проведения мероприятия наряды ДПС будут нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог, в том числе с организацией смешанного контроля с использованием транспортных средств оперативного назначения и гражданских автомобилей. В надзоре за дорожным движением будут использованы технические средства, такие как видеокамеры, приборы фото-видеофиксации. Ситуация с наездами на пешеходов всегда находится на особом контроле. Данные постоянно анализируются, а результат выливается в конкретные меры по улучшению дорожной обстановки.

Помимо традиционных способов улучшения дорожной обстановки, Мозырский отдел ГАИ внедряет инновации. К примеру, ярко желтая разметка возле пешеходных переходов. Это указатель для водителей, здесь парковаться нельзя. Внезапный выход на дорогу из-за припаркованного автомобиля – одна из самых распространенных причин наездов на пешеходов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ