Пенсионер из Мозыря подозревается в совершении 7 краж из дачных домиков

С октября прошлого года по январь 2020 в Мозырский РОВД стали поступать сообщения о кражах из дачных домов, расположенных рядом с деревнями Мерабель и Загорины. Преступник был аккуратистом: он вынимал стекло из окна, влезал в домик, а уходя, прилежно вставлял стекло на место. Только в одном случае для проникновения вор воспользовался булыжником. Работал в перчатках, не оставляя следов. В основном преступник охотился за продуктами питания. Не так давно оперативникам удалось установить, что к дачным кражам причастен 64-летний пенсионер из Мозыря. Ранее он был неоднократно судим за кражи, в большей степени – именно из дач. В настоящий момент мужчина помещён в следственный изолятор, где даёт признательные показания. Уже известно о 6 совершенных кражах и одной попытки. Милиционеры не исключают того, что фактов гораздо больше.