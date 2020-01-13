«Палеская зорачка» на Рождественских представлениях

Талантливым детям – творческие подарки. В дни Рождественских праздников воспитанники известного мозырского ансамбля «Палеская зорачка» оказались в эпицентре больших культурных событий. Они посетили Рождественскую елку в Белорусском государственном цирке.

Юные мозыряне стали участниками XXVI Республиканской благотворительной акции «Рождественская елка – наши дети». Проект объединил более полутора тысяч детей и подростков, которые проживают в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах. В числе гостей – и многочисленная делегация из Мозырщины. Артисты детско-юношеского ансамбля песни и танца «Палеская зорачка» в столице успели, как говорится, и на других посмотреть, и себя показать. Главная цель благотворительной акции — духовная, социальная и творческая поддержка детей и подростков.

Впереди у артистов «Палескай зорачки» много творческих планов. Наступивший 2020-й обещает быть насыщенным на яркие креативные мероприятия, концерты и незабываемые поездки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ