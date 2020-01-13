Офицерский дом в Подгалье

В канун 5-летия Мозырского пограничного отряда восемь семей военнослужащих получили ключи от новых квартир. Торжественное открытие «офицерского» дома прошло в населенном пункте Подгалье Ельского района. В ближайшее время туда заселятся офицеры и прапорщики, которые служат на одноименной пограничной заставе. Служебное жилье — четыре двухкомнатные и четыре однокомнатные квартиры, — полностью благоустроено и уже обставлено новой мебелью. Проведены все коммуникации, есть благоустроенный двор, большая автостоянка и детская площадка. Строительство дома для военнослужащих велось по программе «Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства». Это уже третий многоквартирный дом для военнослужащих Мозырского пограничного отряда. В 2019 году такие же дома были построены в населенных пунктах Дзержинск Лельчицкого района и Киров Наровлянского района.