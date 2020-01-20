Одно из самых популярных мест в Калинковичском районе на Крещение – купель за деревней Пеница

Теплая зима не стала помехой для тех, кто стремился окунуться в прорубь на Крещение. Одно из самых популярных мест в Калинковичском районе – купель за деревней Пеница. Причем очереди здесь стояли две – одна на окунание, вторая – к источнику с «живой» водой.

Купаться в проруби на Крещение в последние годы – популярный тренд. Для кого-то это экстрим, кто-то пользуется возможностью показать новый купальник в холодной сезон или похвастаться итогами тренировок в зале. Практически каждый первый – не забывает об обязательном фото для соцсетей. Истинно верующие утверждают, что «в проруби грехи не смоешь»! Но к одной из самых популярных купелей в регионе – за деревней Пеница, — стремились сотни людей. Здоровый образ жизни, занятия спортом и различные экстремальные увлечения – позитивный тренд XXI века. И для многих это как важный этап в году – перебороть страх и окунуться в прорубь. Впрочем, на купели в Пенице можно было встретить и тех, для кого закаливание и обливание холодной водой – регулярные процедуры. И не только на Крещение.

Главный минус Крещенских купаний-2020 – относительно теплая температура воздуха. Настоящих морозов пока не дождались. Но получить удовольствие и хорошие эмоции смог каждый желающий.

Очередь у купели состояла по большей части из зрителей. А вот к роднику с «живой» водой выстроились те, кто действительно верит в ее силу. По многочисленным поверьям, здешняя вода исцеляет от многих болезней, а незамужние девушки приезжают сюда отпить глоток воды, чтобы найти мужа. Родник в Пенице не пересыхает в самую жару и не замерзает в лютые морозы.

Кстати, для многих Крещенская поездка в Пеницу стала еще и хорошей возможностью лично поздравить друзей и знакомых. 19 января здесь можно было встретить сотни мозырян и еще больше – жителей близлежащего Калинковичского района.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ