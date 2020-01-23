Областной кастинг на «Мисс Беларусь» пройдет в Гомеле 25 января

Областной отбор Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» пройдет в субботу, 25 января, в Гомеле. Участие в кастинге примут девушки, которые прошли региональный этап в Мозыре. А также те, кто по какой-либо причине пропустил просмотр во Дворце культуры «Строитель».

С 25 января 2020 стартует финальный этап кастингов на участие в конкурсе «Мисс Беларусь-2020». И первый из них пройдет в областном культурном центре Гомеля. Известно, что после регионального этапа жюри в Мозыре рекомендовало к участию 7 потенциальных кандидаток на корону первой красавицы страны. Но наряду с этими девушками – студентками педагогического университета и учащимися колледжей, — на отбор могут приехать мозырянки, которые по каким-то причинам пропустили районный отбор. Шанс презентовать себя перед жюри – представителями телеканала ОНТ и Национальной школы красоты, — есть у каждой! Еще раз рассказываем, в конкурсе «Мисс Беларусь» могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, ростом не ниже 174 см и в возрасте от 18 до 24 лет. Важны белорусское гражданство и постоянное проживание в стране. А еще отсутствие татуировок и пирсинга и штампов в паспорте о замужестве и рождении детей. Во время кастингов использование декоративной косметики запрещено, с собой возьмите паспорт, резинку для волос, купальник, туфли на высоком каблуке. И приезжайте в Гомель по адресу: ул. Ланге, 17. Отбор будет проходить с 11 до 18 часов.