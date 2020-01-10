О духовности и внутренней благодати через творчество. Рождественский благотворительный концерт прошел во Дворце культуры нефтепереработчиков

О духовности и внутренней благодати через творчество. Рождественский благотворительный концерт прошел на самой крупной сценической площадке Мозыря – во Дворце культуры нефтепереработчиков. Место проведения выбрано не случайно: количество зрителей, ежегодно посещающих это мероприятие, не вмещает даже огромный дворцовый театрально-концертный зал. В числе постоянных гостей – епископ Туровский и Мозырский владыка Леонид. В концертной программе – выступления церковных хоров и солистов, а также вокальных и танцевальных коллективов Мозыря. Воспитанники детской школы искусств №2, ансамблей «Палеская зорачка» и «Рэха», группы «Сваякi» и «Жывiца», Михаил Копач и артисты Гомельской областной филармонии сменяли друг друга на сцене. Радость и свет, которые приносят с собой Рождественские праздники, смог почувствовать каждый. И поздравления в этот вечер звучали особенно тепло. Рождественский благотворительный концерт завершился праздничными богослужебными песнопениями в исполнении Архиерейского хора Туровской епархии. Мероприятие стало действительно чудесным подарком всем, кто верит и верует.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ