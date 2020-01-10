Новоселье на улице 33-й ракетной дивизии

Улица 33-й ракетной дивизии официально появилась на карте Мозыря. Первыми ее жителями станут многодетные семьи, молодые семьи и семьи военнослужащих. Всего новые ключи вручены 66-ти владельцам собственного жилья.

Новую жизнь в новой квартире, да еще и на новой улице, начинают 66 мозырских семей. Современная уютная многоэтажка расположилась по адресу: улица 33-й ракетной дивизии, дом 2. Накануне у его парадной было много гостей: новоселов поздравляли чиновники, депутаты, строители и творческие коллективы.

Основной акцент строительной отрасли района – возведение жилья для тех, кто имеет потребность в улучшении жилищных условий. В числе жильцов нового дома – 29 многодетных семей. В остальных квартирах будут жить молодые семьи и семьи военнослужащих.

Двери в собственную квартиру с радостью открывает многодетная мама Елена. Раньше большая семья жила у родителей мужа. Теперь мечты о собственной жилплощади стали реальностью. Впереди – ремонтные работы и переезд. Но это уже приятные хлопоты.

Проблема обеспеченности этой социальной категории жильем будет активно решаться и в будущем. В планах строителей на 2020-й – более пятидесяти тысяч возведенных квадратов. Новоселами станут и те, кто только задумывается о потомстве, и те, кто уже воспитывает одного или нескольких детей.

Самым востребованным жильем у мозырян остаются квартиры свободной планировки. В этом году продолжит активно застраиваться новый район в продолжение улицы Малинина. Комфортные современные многоэтажные дома появятся на улице Советской и улице Мира. Главная формула, по которой работает местная строительная отрасль, — «цена – качество – сроки». К слову, стоимость одного квадратного метра жилья на Мозырщине, по-прежнему, остается самой низкой в Гомельской области.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ