Номер канала – 111. Абонентам интерактивного телевидения Zala Мозыря и всей Гомельской области стал доступен новый региональный телеканал «Ранак»

Абонентам интерактивного телевидения Zala Мозыря и всей Гомельской области стал доступен новый региональный телеканал «Ранак». В сетке вещания нового круглосуточного телеканала: региональные новости, проекты культурной тематики, познавательная информация, видеопутешествия по знаковым местам Гомельщины. Телеканал «Ранак» познакомит зрителей с интересными людьми, даст полезные советы на все случаи жизни. Свою аудиторию найдут передачи для садоводов и огородников, приверженцев здорового образа жизни, людей, интересующихся историей и традициями родного края.

Новый региональный телеканал «Ранак» уже сейчас доступен абонентам интерактивного телевидения Zala Гомельской области. Номер канала – 111.