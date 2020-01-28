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Рубрика: Новости

Номер канала – 111. Абонентам интерактивного телевидения Zala Мозыря и всей Гомельской области стал доступен новый региональный телеканал «Ранак»

28 января 2020, 21:04

Абонентам интерактивного телевидения Zala Мозыря и всей Гомельской области стал доступен новый региональный телеканал «Ранак». В сетке вещания нового круглосуточного телеканала: региональные новости, проекты культурной тематики, познавательная информация, видеопутешествия по знаковым местам Гомельщины. Телеканал «Ранак» познакомит зрителей с интересными людьми, даст полезные советы на все случаи жизни. Свою аудиторию найдут передачи для садоводов и огородников, приверженцев здорового образа жизни, людей, интересующихся историей и традициями родного края.
Новый региональный телеканал «Ранак» уже сейчас доступен абонентам интерактивного телевидения Zala Гомельской области. Номер канала – 111.

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