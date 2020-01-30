Мозырский РОВД проводит отбор кандидатов для поступления в профильные ВУЗы

Будущим выпускникам школ уже сегодня стоит задуматься о поступлении. Особенно это касается тех школьников, которые свой выбор остановили на учреждениях образования МВД. Поступление в учреждения образования Министерства внутренних дел имеет особенности и определиться нужно уже сейчас. До 15 апреля тем школьникам, которые решили получать образование по линии внутренних дел, нужно явиться в Мозырский РОВД и написать заявление на имя начальника. С собой необходимо принести пакет документов, среди которых паспорт и характеристики с места учебы. Тем, кто привлекался к административной, а тем более уголовной ответственности, о службе в милиции не стоит и мечтать. Для всех остальных обязательным условием является прохождение медицинской комиссии. Кстати, именно здоровье кандидатов зачастую является камнем преткновения. По статистике, только около четверти ребят признаются годными к службе в милиции. На сегодняшний день получение высшего образования в системе МВД обеспечивают два учебных заведения в стране. Это Академия внутренних дел в Минске и Могилевский институт милиции. По вопросам поступления в эти Вузы можно обращаться в Мозырский РОВД кабинет 208 или по тел. 25-19-70.