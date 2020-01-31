Мозырский РОВД приглашает на работу участковых

ОВД Мозырского райисполколма осуществляет отбор на службу в милицию на должности участковых инспекторов милиции граждан, имеющих высшее образование, положительно зарекомендовавших себя по месту учебы, имеющих годность к воинской службе, стойкую внутреннюю мотивацию проходить службу в органах внутренних дел РБ, хорошее здоровье и физическую силу. Заработная плата от 900рублей, предоставляется социальное жилье, приобретение жилья осуществляется на льготных условиях. по вопросам приема на службу необходимо обратиться по адресу улица 17 сентября, 15, кабинет 208 тел 25-19-70