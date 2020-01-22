Мозырские предприятия в числе лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»

Ежегодно в нашей стране проводится конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь». Его участники – организации, изготавливающие продовольственные и промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукцию производственно-технического назначения, а также компании, предоставляющие услуги населению. В этом году лауреатами конкурса признано 260 товаров, выпускаемых 168 организациями республики. Мозыряне ежегодно участвуют в этом престижном конкурсе и ежегодно занимают награды. Так, в номинации «Продовольственные товары» в молочной отрасли лучшим товаром 2019 года стало молоко1,6% жирности от Мозырских молочных продуктов. В числе лауреатов в мясоперерабатывающей отрасли оказались продукты совхоз-комбината «Заря» пельмени замороженные «Заревские». В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» диплом лауреата у ОАО «Мозырьсоль» за соль гранулированную. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» отмечен «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» за бензин неэтилированный АИ-98-К5-Евро и топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2. Также в этой номинации диплом и у ОАО «Беларускабель». Лучший товар — кабель плоский лифтовой гибкий. Эта же продукция второй диплом получила и в другой номинации «Новинка года». Кстати, в этой же номинации повторно отмечено и мозырское молоко.