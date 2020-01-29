Мозырь примет республиканскую олимпиаду по иностранным языкам. Самые умные школьники-лингвисты Беларуси съедутся в наш город с 30 марта по 4 апреля

Заключительный этап республиканской олимпиады пройдет с 30 марта по 4 апреля. Уже известно, Гомельская область примет у себя участников олимпиады по семи учебным предметам. В областном институте развития образования пройдут туры по физике и астрономии. А в учреждениях образования Мозыря — по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Что касается итогов областного этапа, то мозырские школьники заняли третье место, получив 46 дипломов. Наибольшее количество дипломов получили представители Советского (63 учащихся) района Гомеля. У Жлобинского района и Центрального района Гомеля – по 53. Высоких результатов добились ребята из Мозырского областного лицея. В число лидеров среди городских школ вошла школа №16 Мозыря.