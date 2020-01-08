Могут ли тоска и истерика испортить Новый год? Артисты театра «Легион» в своей новогодней сказке сделали все, чтобы этого не случилось. На сцене ДК НПЗ с успехом прошел детский новогодний спектакль «Как Топа и Кнопа новый год спасали. Подробнее в следующем сюжете.

Традиционный детский новогодний спектакль театра «Легиона» на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков, как всегда прошел с успехом. Артисты дали 10 спектаклей, при этом зал ДК, вмещающий около 400 человек, практически всегда был полным. Название новогодней сказки «Как Топа и Кнопа новый год спасали». С одной стороны, оно довольно говорящее. Но есть в сюжете и немало неожиданных поворотов. Герои новогоднего представления медвежонок Топа и зайчонок Кнопа помогают Дедушке Морозу в подготовке праздника. А вот антигероями, теми, кто пытается сорвать праздник, стали Истерика и Тоска. Чтобы победить их, маленьким зверятам приходится пройти массу испытаний. И, в конце, конечно же, побеждает добро. Захватывающий сюжет, хороший детский юмор, веселые музыкальные номера, игры с залом… Всего в новогодние праздники спектакль посетили более 4000 человек. Автор сказки –

Александр Мазьков, режиссером выступила Ирина Мазькова. Главных героев сыграли артисты «Легиона» Ян Ковалев и Анастасия Степанова.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ