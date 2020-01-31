МНПЗ – 45 граней успеха

Тематический вечер во Дворце культуры нефтепереработчиков собрал ветеранов труда, семейные династии и лучших работников МНПЗ за все времена. Заводчан поздравили творческие коллективы Мозыря и популярные белорусские артисты.

Такого количества «Ганаровых нафтавикоу» в одно время и в одном месте вы вряд ли еще увидите. На торжественный вечер во Дворце культуры нефтепереработчиков собрались труженики Мозырского НПЗ, которые приходили на завод тогда, 40-45 лет назад. Юные, с горящими глазами, они много и усердно работали, узнавали и осваивали все новое, ступенька за ступенькой покоряли карьерную лестницу. Десятки лет, отданные родному предприятию, в жизни этих людей оставили неизгладимый след. Вместе с заводом они развивались сами и способствовали развитию отечественной отрасли нефтепереработки. Каждый мужчина и каждая женщина в этом зале внес свой вклад, чтобы Мозырский НПЗ уверенно носил статус флагмана белорусской нефтепереработки. А некоторые продолжают трудиться и сегодня. Говорят, если ты выбираешь профессию нефтепереработчика, то уже никогда ее не предашь. Влюбленность в свое дело у заводчан передается из поколения в поколение, подкрепляется зарплатами и престижностью профессии. Создаются большие семейные династии. Причем талант по наследству передается как профессиональный, так и творческий: не зря у корпоративного фестиваля «Осенний аккорд» появилась «семейная» номинация. А на торжественном вечере выступали и отцы, и дети, и даже внуки. Техническое перевооружение, рост экономических показателей, увеличение объема производства и глубины переработки нефти. Это то самое «большое» из стихотворения Алексея Михайловича. Но за всеми серьезными понятиями действительно стоят упорные, трудолюбивые «винтики» — коллектив заводчан! С 45-летием со дня запуска первого полесского бензина заводчан разных поколений поздравило руководство предприятия. Почетные грамоты, цветы и традиционное фото на память. На этом празднике запомнится каждое слово и каждое мгновение. Шаги, крупные и поменьше, в сторону перспективного будущего нефтепереработчики делают ежедневно. Но последние дни января в их календарях отмечены красными чернилами: заводчане принимают поздравления от родственников и коллег, деловых партнеров и зарубежных друзей, от артистов вокальных и танцевальных коллективов. Для нефтепереработчиков неважна величина стажа в профессии. Они знают, если ты переступил порог заводской проходной, то уже навсегда отдашь часть души полесскому нефтегиганту.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ