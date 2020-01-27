Михаил Финберг и победители юбилейного фестиваля «Осенний аккорд» вместе поздравили МНПЗ

Праздничный концерт Заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» прошел во Дворце культуры нефтепереработчиков. На сцену также вышли победители юбилейного фестиваля «Осенний аккорд».

Праздничные мероприятия, приуроченные к 45-летию выпуска первого полесского бензина, продолжаются. С юбилеем коллектив Мозырского нефтеперерабатывающего приехал поздравить давний добрый друг заводчан – маэстро Михаил Финберг. Прославленный дирижер признался, именно нефтегигант когда-то дал толчок к образованию завода творческого – Национального академического концертного оркестра.

Вместе с Национальным оркестром на сцену вышли победители 15-го фестиваля корпоративного творчества «Осенний аккорд». Для талантливых заводчан это выступление – одновременно уникальная возможность и серьезный творческий экзамен.

В один день оркестр Финберга и поющие заводчане дали два концерта: количество желающих посещать подобные мероприятия растет год от года. Серые зимние выходные в Мозыре артисты украсили яркими музыкальными красками.

Поздравить коллектив и ветеранов завода приехал и генеральный директор предприятия Виталий Павлов. Сцена ведомственного Дворца культуры – то место, где едва ли оперируют сухими цифрами и фактами. Зато с удовольствием делятся последними известиями из жизни МНПЗ, и радуют теплыми душевными пожеланиями.

Громкие аплодисменты звучали на протяжении всего концерта. Заводчане с большим уважением относятся к творческому труду маэстро Финберга и его оркестра. И, конечно, отдельный повод для гордости – видеть на сцене своих коллег. Тех, чье певческое мастерство постоянно растет вместе с мастерством профессиональным. Торжественные мероприятию по случаю 45-летия выпуска первого полесского бензина продолжатся на этой неделе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ