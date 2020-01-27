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Рубрика: Новости

Михаил Финберг и победители юбилейного фестиваля «Осенний аккорд» вместе поздравили МНПЗ

27 января 2020, 20:07

Праздничный концерт Заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» прошел во Дворце культуры нефтепереработчиков. На сцену также вышли победители юбилейного фестиваля «Осенний аккорд».
Праздничные мероприятия, приуроченные к 45-летию выпуска первого полесского бензина, продолжаются. С юбилеем коллектив Мозырского нефтеперерабатывающего приехал поздравить давний добрый друг заводчан – маэстро Михаил Финберг. Прославленный дирижер признался, именно нефтегигант когда-то дал толчок к образованию завода творческого – Национального академического концертного оркестра.
Вместе с Национальным оркестром на сцену вышли победители 15-го фестиваля корпоративного творчества «Осенний аккорд». Для талантливых заводчан это выступление – одновременно уникальная возможность и серьезный творческий экзамен.
В один день оркестр Финберга и поющие заводчане дали два концерта: количество желающих посещать подобные мероприятия растет год от года. Серые зимние выходные в Мозыре артисты украсили яркими музыкальными красками.
Поздравить коллектив и ветеранов завода приехал и генеральный директор предприятия Виталий Павлов. Сцена ведомственного Дворца культуры – то место, где едва ли оперируют сухими цифрами и фактами. Зато с удовольствием делятся последними известиями из жизни МНПЗ, и радуют теплыми душевными пожеланиями.
Громкие аплодисменты звучали на протяжении всего концерта. Заводчане с большим уважением относятся к творческому труду маэстро Финберга и его оркестра. И, конечно, отдельный повод для гордости – видеть на сцене своих коллег. Тех, чье певческое мастерство постоянно растет вместе с мастерством профессиональным. Торжественные мероприятию по случаю 45-летия выпуска первого полесского бензина продолжатся на этой неделе.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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