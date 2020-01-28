Любителя насвая задержали сотрудники патрульно-постовой службы милиции

Во время несения службы из окна служебного авто сотрудники патрульно-постовой службы заметили, как молодой человек что-то насыпал себе на ладонь, а потом это закинул за губу. Милиционеры решили досмотреть подозрительного парня. При себе у него было 12 полиэтиленовых пакетов с некурительным табачным изделием насваем. 19-летний мозырянин оказался давним почитателем запрещенного вещества. Ранее он уже привлекался к административной ответственности опять же за насвай. Сейчас ему грозит штраф или административный арест. Материалы направлены в суд.