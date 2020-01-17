Китайский для белорусов от носителя языка. Преподаватель-стажер Ян Чжифэн обучает мозырских студентов

С начала этого учебного года студенты Мозырского педагогического университета имеют возможность изучать китайский язык. Причем, его преподает носитель языка преподаватель-стажер Ян Чжифэн. Проект реализовывается в рамках сотрудничества между нашим ВУЗом и Институтом Конфуция Гомельского госуниверситета им. Франциска Скорины.

Китайский для белорусов. Устной речи и написанию иероглифов студентов Мозырского педагогического обучает житель Поднебесной преподаватель – стажер Ян Чжифэн. 23-летний иностранный педагог к своей деятельности приступил еще с начала учебного года. Первые месяцы была адаптация, Ян Чжифэн привыкал к менталитету, климату, белорусской кухне. Однако и сейчас картошке предпочитает традиционный рис. Молодой педагог о своем решении приехать работать в полесскую глубинку нисколько не жалеет. Он с увлечением знакомится с новой культурой, уже свободно ориентируется в городе, совершает покупки в магазине, Ян Чжифэн обзавелся и белорусскими друзьями из числа студентов и коллег-педагогов. Как только в Мозырском ВУЗе объявили о наборе в группы по изучению китайского, сразу же нашлись желающие изучать один из самых распространенных языков в мире, на нем разговаривает свыше одного миллиарда 300 миллионов человек. Студентов разделили на три группы. Изучение китайского языка в Мозырском педагогическом набирает обороты. География деятельности Ян Чжифэна расширяется, еженедельно молодой педагог ездит в командировки в Жлобин, там он обучает преподавателей. А вот проект «Китайский язык для школьников» в Мозырском педагогическом только зарождается. Группы будут формироваться в зависимости от количества желающих и их возрастной категории. Сам Ян Чжифэн настроен на активную работу, китайский преподаватель заинтересован в том, чтобы как можно больше белорусов, юных и взрослых, обучить своему родному языку и познакомить с уникальной культурой и традициями Поднебесной.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ