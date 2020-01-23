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Рубрика: Новости

Кинотеатр «Мир» приглашает отметить Татьянин день выгодным предложением!

23 января 2020, 20:28

Двойной праздник будет отмечаться 25-го января – Международный день студента и Татьянин день. В кинотеатре «Мир» уверены, это прекрасный повод культурно и весело провести время. Администрация приглашает всех желающих на киносеансы и сообщает о проведении традиционной акции: для всех девушек по имени Татьяна действует скидка 25% на сеанс российского фильма «НЕидеальный мужчина». Воспользоваться выгодным предложением можно при предъявлении документа с фотографией. Впрочем, посмотреть, как популярный исполнитель Егор Крид справился с актерской ролью человека-робота, будет интересно многим. Долгожданную новинку на большом экране кинотеатра можно увидеть до 29 января включительно.

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