Кинотеатр «Мир» приглашает отметить Татьянин день выгодным предложением!

Двойной праздник будет отмечаться 25-го января – Международный день студента и Татьянин день. В кинотеатре «Мир» уверены, это прекрасный повод культурно и весело провести время. Администрация приглашает всех желающих на киносеансы и сообщает о проведении традиционной акции: для всех девушек по имени Татьяна действует скидка 25% на сеанс российского фильма «НЕидеальный мужчина». Воспользоваться выгодным предложением можно при предъявлении документа с фотографией. Впрочем, посмотреть, как популярный исполнитель Егор Крид справился с актерской ролью человека-робота, будет интересно многим. Долгожданную новинку на большом экране кинотеатра можно увидеть до 29 января включительно.