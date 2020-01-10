Каникулы с пользой с Мозырским центром туризма и краеведения

Каникулы с пользой. В Мозырском центре туризма и краеведения детей и молодежи для подростков организуют увлекательный досуг. Какой именно? Об этом наш следующий репортаж.

Стрельба из пневматических винтовок в настоящем тире, игра в настольный теннис, спортивное ориентирование, мастер-класс по туризму, а еще обучение коммуникативным навыкам. Эти мозырские школьники точно не думают о гаджетах, по крайней мере, пока находятся в центре туризма и краеведения детей и молодежи. Коллектив учреждения всеми силами старается показать подросткам то, что реальная жизнь намного увлекательнее виртуальной. Для пропаганды полезного досуга выбраны именно каникулы. Хотя деятельность центра круглогодичная, специфика зависит от поры года. Летом возможностей, конечно же, гораздо больше, но зимой тоже есть чем заняться. Самый известный мозырский турист Сергей Кузьмич уже много лет доказывает, жизнь – это движение, движение к постоянным открытиям, новым эмоциям и положительным впечатлениям. Сергей Васильевич говорит, современное поколение более ленивое, но это не вина подростков, а скорее родителей, которые порой сами ленятся заниматься детьми. И воспитывать нужно в первую очередь личным примером. Для примера, только за один день работы клуба «Общение» через него прошли почти что 100 учащихся школ города. Традиционно, каникулярные мероприятия самые масштабные.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ