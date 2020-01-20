Как в Мозыре Крещение отметили

Челлендж с Крещенскими купаниями активно поддержали в Мозыре. Настоящие «моржи», опытные спортсмены и любопытствующие новички устремились на гребную базу в деревне Новики.

Экстремальное сочетание льда и пламени может ощутить на себе каждый, кто рискнет на Крещение окунуться в прорубь. Самое сложное – сделать первый шаг. Холод сильно щекочет кожу, при погружении в воду резко захватывает дух и, уже поднявшись по ступенькам, ощущаешь приятное жжение по всему телу. А затем – легкость и действительно праздничная эмоциональная эйфория.

Гребная база в деревне Новики раз в году становится центром притяжении всего Мозыря. Здесь всегда много желающих совершить Крещенский обряд. Некоторые приезжают целыми семьями и даже берут с собой детей. Малыши в воду заходят с опаской, иногда рискуют только помочить ступни ног. Подростки чувствуют себя более уверенно. Их условно можно разделить на две категории: тех, кто поддерживает семейные традиции. И тех, просто присоединятся к модному челленджу.

Среди купающихся можно было встретить людей самых разных профессий и призваний. Внимание публики привлекали игроки футбольного клуба «Славия». Позитивные поздравления прозвучали от прославленной спортсменки – двукратного бронзового призера Олимпийских игр, чемпионки мира, многократного призера чемпионатов мира и Европы Ольг Худенко. Многие верят, купание в проруби смывает их грехи, приносит душевное здоровье. Священнослужители не устают повторять, куда важнее в праздник посетить церковь, помолиться, причаститься. Мы не устаем добавлять: во что верить и веровать – каждый выбирает сам. Окунание в прорубь – ярче самых красноречивых слов. Главное, чтобы здоровью не навредило.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ