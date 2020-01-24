Качественную питьевую воду – в каждый дом. На Мозырщине продолжается реализация программы «Комфортное жилье»

В Мозыре продолжается реализация программы «Комфортное жилье», в частности, ее подпрограммы «Чистая вода». В 2019 в строй вели сразу три станции обезжелезивания. Первым стал Скрыгалов. Ближе к Новому году качественная питьевая вода стала поступать в дома жителей агрогородков Махновичи и Осовец.

Согласно комплексу мероприятий, в 2020 году предусмотрено строительство 4 станций обезжелезивания – в агрогородках М. Рудня, Белая, Мелешковичи и Глиница. Уже готовы проекты, получены заключения по всем названным объектам. В рамках программы обеспечения качественной питьевой водой планируется подключение д. Загорины к городской системе водоснабжения.

Первостепенная задача – довести показатель обеспеченности качественной питьевой водой до 100%. Это будет сделано в ближайшие годы. Строительство станций обезжелезивания финансируется как из республиканского, так и из областного бюджетов. Кстати, в процессе очистки воды не применяются никакие реагенты. В основе фильтрации используются, в том числе, уникальные свойства кварцевого песка.