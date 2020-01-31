Губернатор Геннадий Соловей — Мозырскому НПЗ: «Мы гордимся вашим трудом!»

Председатель Гомельского областного исполнительного комитета принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 45-летия со дня выпуска первого полесского бензина.

— Вы вносите весомый вклад в развитие всей области. Мы гордимся вашим трудом! И желаем дальнейшего успеха и процветания, — поздравил заводчан Геннадий Соловей.

За многолетний труд и личный вклад в развитие Мозырского нефтеперерабатывающего завода Почетными грамотами облисполкома наградили лучших сотрудников.

Участие в торжественном вечере «Мозырский НПЗ — прошлое, настоящее, будущее» приняли также председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, генеральный директор завода Виталий Павлов, представители концерна Белнефтехим и др.

Расширенный сюжет смотрите в эфире телеканала «Мозырь» в понедельник, 3 февраля.