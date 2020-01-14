Гонял четрей. Мозырянин в неадекватном состоянии с самодельным ножом за пазухой едва не попал в больницу

Вечером 8 января к вахтеру одного из общежитий обратился местный житель в неадекватном состоянии и с ножом в руках. По словам мужчины, к нему в комнату лезут черти, а он не может от них отбиться. Вахтер вызвала медиков. Бригада скорой помощи прибыла незамедлительно. Оказалось, черти пришли к мозырянину после недели празднования Нового года. Мужчина крепкого сложения вел себя довольно буйно. Поэтому врачи обратились за помощью в госпитализации к сотрудникам патрульно-постовой службы. Милиционеры изъяли самодельный нож, длина лезвия более 20 сантиметров. После этого дебошира благополучно доставили в больницу.