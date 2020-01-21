Галина Кудина – новый руководитель депутатского корпуса

В работе очередной сессии Мозырского районного Совета депутатов приняли участие председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, член Совета Республики Олег Слинько, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, и теперь уже депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко. Среди приглашенных –

34 депутата местных Советов, члены районного исполнительного комитета, руководители предприятий и организаций, члены молодежного парламента, председатели КТОС, сельисполкомов, руководители районных служб. На повестке дня сразу несколько важных вопросов. Первый из них – отчет председателя Мозырского районного исполнительного комитета о работе райисполкома в 2019 году. Основной задачей в 2019 году являлась организация системной работы всех субъектов хозяйствования района по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития, сырьевых параметров, задачи мероприятий комплексного плана ускоренного социально-экономического развития района, повышения качества жизни района, привлечения инвестиций, защите материальных, социальных и культурных интересов граждан. В докладе – цифры, статистика, процентные показатели, полностью отражающие жизнь района в прошедшем году. Кроме анализа прошлого, заглянули и в будущее. Задачи на 2020 еще глобальнее и амбициознее. В приоритете ускоренное социально-экономическое развитие. Среди основных приоритетов так же повышение качества жизни населения, рост доходов, эффективной занятости населения в экономике. Депутаты утвердили основные прогнозные показатели социально-экономического развития на 2020 год. Еще один важный вопрос выборы председателя Совета депутатов, а так же его заместителя. Сразу несколько депутатов выдвинули на должность главы Совета Галину Кудину, до этого занимавшую пост заместителя председателя. Выборы проходили путем тайного голосования. За кандидатуру Галины Кудиной народные избранники проголосовали единогласно.

Поздравления вновь избранному председателю Совета депутатов прозвучали и от областного руководства и от районных властей. К поздравлениям присоединилась и депутат Палаты представителей Национального Собрания РБ, ранее возглавлявшая Мозырский районный Совет депутатов, Валентина Назаренко.

Галина Кудина – руководитель с более чем 20-летним стажем. Много лет возглавляла предприятие «Мозырские молочные продукты», имеет опыт государственного управления, была избрана депутатом районного совета. Заместителя председателя выбирали путем открытого голосования. Им стал директор филиала №317 ОАО «АСБ Беларусбанк», депутат по Купаловскому избирательному округу №2 Олег Сосновец. Мозырский районный Совет депутатов начал свою работу с новым руководящим составом.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ