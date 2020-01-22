Если хочешь быть здоров – обращайся. Мозырская поликлиника №4 расширяет спектр медицинских услуг. На днях база учреждения пополнилась новейшим оборудованием. Как поправить здоровье? Обо всех возможностях платной поликлиники – в нашем сюжете.

Поликлиника №4 открылась еще в 2007 году. Изначально учреждение создавалось для того, чтобы пациенты, которым необходимо пройти медкомиссию, не смешивались с теми, кто действительно болеет и ждет приема. Сегодня поликлиника – это полноценный медицинский центр, где можно получить диагностическую, лечебно-профилактическую и консультативную медицинскую помощь на платной основе. Сменился адрес прописки учреждения, выросли масштабы, расширился спектр услуг. А с недавнего времени у входа пациентов встречает ироничная скульптура врача. Гордость поликлиники – собственная лаборатория. Оснащенная по последнему слову медицинской техники, она обеспечена бесперебойным поступлением необходимых реактивов, что значительно сокращает сроки получения результатов. Стоит отметить, что забор анализов ведется с раннего утра и до шести вечера. Приходить можно в субботу до 12.00. Главное требование при сдаче крови – за 4 часа до забора воздержаться от еды и обильного питья. Кровь можно сдать на аллергические реакции, витамины, ионизированный кальций, все виды гормонов, онкомаркеры разных видов, гепатиты В,С, ВИЧ, гельминты, клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз.

Косметология – это действительно отдельная тема для разговора. Красота больше не требует жертв. Для ее поддержания требуется хороший специалист, современное оборудование и качественные материалы. Кстати, услугами косметолога в последнее время активно пользуются, в том числе, и мужчины.

Вот эта многофункциональная косметологическая платформа справляется с целым рядом косметических проблем.

Последнее приобретение – аппарат для радиочастотного лифтинга. Он расширит линейку и без того разнообразных косметологических услуг. Оборудование израильское, сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве. Широко в поликлинике представлена физиотерапия. В дополнение к классическому предлагают вакуумный массаж, стоунтерапию. Много желающих примерить вот такой комбинезон для прессотерапии. Хороший эффект дает ударно-волновая терапия.

Чуть меньше года назад в поликлинике открылся дневной стационар. Кроме комфортных условий, в арсенале любые лекарственные препараты. Особенно удобно это при наличии медицинской страховки. В ближайшее время врачи 4-ой поликлиники смогут выдавать пациентам больничные листы. В планах – развиваться, расширять спектр медицинских услуг. В ближайшее время обновится и сайт учреждения.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ