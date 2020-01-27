Эпидситуация в Мозырском районе

В Китае по состоянию на полночь сегодняшнего дня количество погибших от нового коронавируса возросло до 80. Тысячи подтвержденных случаев заболевания. География распространения вируса расширятся. В Беларуси заболевших пока не выявлено. В эпидситуации в Мозырском районе разбирались журналисты телеканала.

Инфекционное отделение Мозырской горбольницы работает в штатном режиме. Бокс особо опасных инфекций пустует. Его открыли только для демонстрации журналистам. Показать, что условия на крайний случай, здесь созданы. Ситуацию с короновирусом в мире мозырские медики отслеживают, внимательно читают новости, информация передается также по зональным каналам от Минздрава. В Беларуси заболевших не выявлено, но в страну уже поступили реагенты для диагностики китайского вируса. Минздрав прогнозирует сезонный подъем острых респираторных инфекций. Отсутствие морозов не самым лучшим образом сказывается на эпидситуации. Теплая зима – раздолье вирусам. Поэтому медики рекомендуют избегать мест массового скопления людей. В декабре в инфекционное отделение Мозырской горбольницы поступили трое больных менингитом, также фиксируются случаи гепатита А и ротавирусной кишечной инфекции. Врачи говорят, полностью защитить себя от этих болезней невозможно, но есть определенный перечень мер профилактики. А еще, чем крепче иммунитет, тем сложнее инфекции закрепиться в организме. В любом случае, при признаках болезни следует обращаться к медикам, а не заниматься самодиагностикой и самолечением. При инфекционном отделении работает «горячая линия». По телефону 247-112 вас проконсультируют профессионалы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ