Экспериментальная база «Криничная» открыла в Гуринах новую молочно-товарную ферму

Новый животноводческий комплекс в Гуринах сегодня смело можно назвать знаковым объектом экспериментальной базы «Криничная». Его открытия ждали долго – около шести лет. И вот в новом просторном коровнике появились его первые жители – сотня телок и нетелей. Здесь все устроено так, чтобы буренки чувствовали себя уверенно: поддерживается оптимальная температура воздуха, бетонное покрытие пола застилается мягким материалом, возле каждой секции дополнительно стоят деревянные емкости с брикетами-лизунцами. Витаминно-минеральную добавку закупают специально. Все 600 голов дойного стада в новые помещения фермы «заедут» в этом году. По самым минимальным прогнозам, здесь будут производить до 12 тонн молока в сутки. А значит, увеличится загрузка местных перерабатывающих предприятий. И, конечно, выручка, получаемая экспериментальной базой «Криничная». Ставку на молочное скотоводство хозяйственники Мозырщины делают не зря: от реализации молока в районе имеют 32% рентабельности! Поздравить коллектив предприятия с открытием молочно-товарной фермы приехали много гостей. Красную ленту, в том числе, перерезал вице-премьер Беларуси Владимир Дворник. По долгу государственной службы, с этим объектом Владимир Андреевич знаком давно. Отсчет новейшей истории работники животноводческого комплекса смогут вести по часам, которые подарил вице-премьер. Символический ключ директору Николаю Рубахе передал заместитель генерального директора компании-подрядчика — «Мозрьпромстроя», — Александр Гарист. Строители, к слову, ферму возвели в рекордные сроки – всего за три месяцы. Еще один подарок для экспериментальной базы «Криничная» и для всей сельскохозяйственной отрасли – более 30-ти рабочих мест.

Комплекс в Гуринах представляет собой два сарая с доильно-молочным блоком. Предусмотрены скотопрогоны, выгульные дворики для животных, родильное отделение с площадкой для новорожденных телят. Есть склад для концентрированных кормов, навес для сена, силосные траншеи, крытый дезбарьер. Конечно, говорить о результатах работы пока рано. Но в экспериментальной базе «Криничная» уверены, эта молочно-товарная ферма обязательно станет пример грамотного вложения денег и принесет отдачу. Уже сегодня это хозяйство производит 12% сельхозпродукции в Мозырском районе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, Юрий Горобец. ТКМ