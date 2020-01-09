Дом семейного типа открыли в микрорайоне «Железнодорожный»

Новый год в новом доме проведет большая семья Галины Филипповой. Приемная мама вместе с супругом воспитывают пятерых детей. И сегодня они отмечают новоселье! В большом просторном двухэтажном доме – восемь комнат. Свой любимый уголок теперь есть у каждого воспитанника дружной семьи. Старший сын, 15-летний Павел, уже облюбовал комнату на втором этаже.

Второй по счету мозырский семейный дом расположился в микрорайоне «Железнодорожный», недалеко от школы №2. Возводили его за счет средств республиканского и областного бюджета. Строители справились в кратчайшие сроки: от заливки фундамента до момента, когда хозяйке передали символический ключ, прошло всего три месяца.

Торжественное открытие дома семейного типа прошло в рамках республиканского благотворительного марафона «Наши дети». И, конечно, не обошлось без почетных гостей. Руководство района, депутаты и педагоги приехали с подарками. Самый весомый – сертификат на 2000 рублей. Младших членов дружной семьи порадовали многочисленные игрушки, наборы сладостей и пакеты с полезной продукцией бренда «Радуга вкуса» Мозырских молочных продуктов. Но самым главным подарком в жизни эти дети называют своего ангела-хранителя – приемную маму. Три лапочки-дочки и два сына-подростка – вот настоящее богатство Галины Николаевны и Валерия Ивановича. Родители-воспитатели не скрывают: в новом доме места хватит еще пятерым. Как, впрочем, и в их огромных горячих сердцах.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ