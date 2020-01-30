До + 10. Несуровая зима

Нынешняя белорусская зима все больше смахивает на позднюю осень или ранняя весну. Выпавший снег немного изменил уже ставшую привычной картину. Долго ли он пролежит? Чего ожидать от погоды?

Зима, нечаянно нагрянув, в ближайшие дни снова отступит. В ближайшие дни на Мозырщине синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Уже в субботу снег сменится дождем. А температура снова уверенно начнет подниматься. Столбик термометра в воскресенье в дневное время обещает достичь отметки в плюс 10 градусов. Кстати, по данным метеонаблюдений за 131 год, 30 января минимальная температура была в 1987 году. Тогда она опустилась почти до — 34 градусов. Теплее всего было в 1995. Тогда воздух прогрелся до 9 тепла.