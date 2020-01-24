День науки в Мозырском государственном педагогическом университете им. И. Шамякина

В Мозырском государственном педагогическом университете им. И. Шамякина отметили, можно смело сказать, свой профессиональный праздник – День белорусской науки. Преподаватели и студенты занимаются активной научной деятельностью, результат которой – сотни исследовательских работ.

Для Мозырского педагогического 2019 в плане научно-исследовательской деятельности был весьма плодотворным. Было подготовлено 7 масштабных научно-исследовательских работ, которые включены в госпрограммы. «Экономика и гуманитарное развитие общества», «Природопользование и экология», «Фотоника, опто- и микроэлектроника». Преподавателями и студентами опубликованы сотни работ, монографий, сборников работ и материалов, учебных пособий. На базе Полесского Вуза функционируют 8 студенческих научно-исследовательских лабораторий, 22 тематических кружка. Поэтому День белорусской науки здесь отмечают как профессиональный праздник.

На 26 Республиканский конкурс научных работ студенты Мозырского ВУЗа представили 17 работ. Почти половина исследований была отмечена дипломами. Педагогический университет – площадка для проведения международных конференций, которые посетили более 400 ученых из России, Украины, Молдовы, Казахстана, Германии и даже Китая. А еще День белорусской науки стал поводом наградить лучших студентов и преподавателей.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ