Финалисты заводского чемпионата по интеллектуальным играм сошли в решающей битве за звание лучших из лучших. Победитель состязания знатоков получил право сыграть против телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?».
Знакомая мелодия, жужжание волчка, звенящий удар гонга. Мужчины в бабочках и девушки в черных платьях. Обстановка в Хрустальном зале Дворца культуры нефтепереработчиков максимально точно передавала формат советской версии «Что? Где? Когда?». Знаменитая телеигра выходит на экраны почти 45 лет. Одноименному заводскому интеллектуальному клубу — всего семь. И в таком, классическом, а не спортивном, виде знатоки-нефтепереработчики играли впервые.
Нынешнее «Что? Где? Когда? посвятили 45-летию Мозырского НПЗ. За игровой стол по очереди садились победитель и призеры заводского чемпионата – команды цеха автоматизации и связи, 5-го цеха и сборная заводоуправления. Конкуренцию им составила сборная Романа ПисарЕнко, в которую вошли лучшие игроки других команд предприятия. Уровень игроков полесского нефтегиганта – достойный, и высоко котируется, как в регионе, так и на республиканском уровне. Знатоки заводского клуба «Что? Где? Когда?» — люди разных профессий, но, все – обладающие гибким и живым умом, сильной эрудицией и развитой логикой. Они способны разобраться с самыми каверзными загадками. Но чтобы играть в телевизионной версии, заводчанам пришлось подключать личную харизму и смелость.
Понаблюдать за игрой пришли и болельщики: у каждой команды – своя группа поддержки. В нелегкой борьбе против телезрителей победу одержала сборная заводоуправления. И уже 18 января на большой сцене Дворца культуры нефтепереработчиков несомненные лидеры предприятия сыграют против телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?».
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
«Что? Где? Когда?». Игра к 45-тилетию нефтеперерабатывающего завода
Финалисты заводского чемпионата по интеллектуальным играм сошли в решающей битве за звание лучших из лучших. Победитель состязания знатоков получил право сыграть против телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?».