«Что? Где? Когда?». Игра к 45-тилетию нефтеперерабатывающего завода

Финалисты заводского чемпионата по интеллектуальным играм сошли в решающей битве за звание лучших из лучших. Победитель состязания знатоков получил право сыграть против телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?».

Знакомая мелодия, жужжание волчка, звенящий удар гонга. Мужчины в бабочках и девушки в черных платьях. Обстановка в Хрустальном зале Дворца культуры нефтепереработчиков максимально точно передавала формат советской версии «Что? Где? Когда?». Знаменитая телеигра выходит на экраны почти 45 лет. Одноименному заводскому интеллектуальному клубу — всего семь. И в таком, классическом, а не спортивном, виде знатоки-нефтепереработчики играли впервые.

Нынешнее «Что? Где? Когда? посвятили 45-летию Мозырского НПЗ. За игровой стол по очереди садились победитель и призеры заводского чемпионата – команды цеха автоматизации и связи, 5-го цеха и сборная заводоуправления. Конкуренцию им составила сборная Романа ПисарЕнко, в которую вошли лучшие игроки других команд предприятия. Уровень игроков полесского нефтегиганта – достойный, и высоко котируется, как в регионе, так и на республиканском уровне. Знатоки заводского клуба «Что? Где? Когда?» — люди разных профессий, но, все – обладающие гибким и живым умом, сильной эрудицией и развитой логикой. Они способны разобраться с самыми каверзными загадками. Но чтобы играть в телевизионной версии, заводчанам пришлось подключать личную харизму и смелость.

Понаблюдать за игрой пришли и болельщики: у каждой команды – своя группа поддержки. В нелегкой борьбе против телезрителей победу одержала сборная заводоуправления. И уже 18 января на большой сцене Дворца культуры нефтепереработчиков несомненные лидеры предприятия сыграют против телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ