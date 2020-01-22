«Безопасность – в каждый дом!». Мозырские спасатели вместе с коллегами со всей республики начали масштабную профилактическую акцию

16 января в деревне Нагорные на пожаре погиб мужчина. Доминирующая версия – трагедия произошла из-за неосторожности при курение. Именно неосторожное обращение с огнем по-прежнему является самой распространенной причиной возникновения пожаров. Статистика свидетельствует, что практически половина ЧС возникает по вине людей, которые безответственно относятся к выполнению правил пожарной безопасности. Для привлечения внимания к проблеме возникновения пожаров и гибели людей на них с 20 января по 20 февраля в Мозыре спасатели проводят республиканскую акцию «Безопасность – в каждый дом!», состоит она из 5 этапов. Целевая аудитория профмеропрития – это граждане, так называемой группы риска. Также сотрудники МЧС проведут встречи в трудовых колективах, в ВУЗах, лицеях, колледжах. Заключительный этап акции пройдет в местах с массовым скоплением людей – это открытые площадки, торгово-развлекательные центры и рынки. Традиционно, финальные мероприятия – это яркие и креативные викторины, флешмобы, выступления творческих коллективов и юных пожарных спасателей.