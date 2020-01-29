«Беспрепятственный проезд». Проблема парковки в мозырских дворах

Госавтоинспекция Гомельщины проводит профилактическое мероприятие «Беспрепятственный проезд». Его основная цель обратить внимание водителей на проблему парковки во дворах жилых домов. Ведь зачастую припаркованные машины создают препятствия для движения и работы спецтранспорта. Актуальна ли проблема для Мозыря? Разбиралась наша съемочная группа.

Утро каждого рабочего дня для водителей мусоровозов начинается с нервотрепки. Проезд по мозырским дворам, густо заставленным автомобилями, превращается в настоящий квест. Забрал мусор – уровень пройден. Двор дома №48 по ул. Интернациональной – это испытание для профессионалов. Чтобы подъехать к мусорным бакам, водитель Сергей Артюшенко заранее разворачивается и сдает задом, лавируя между автомобилями. Старенький ГАЗ куда более поворотлив, чем, например, мусоровоз на базе МАЗа. Но и на нем выполнить работу удается не всегда. Например, в этом случае выгрузить контейнер с вторсырьем не удалось. Мешала припаркованная легковушка. Когда на кону человеческая жизнь, просто развернуться и уехать нельзя. Александр Слезенко работает на скорой. Рассказывает, что иногда невозможно не только подъехать к подъезду, но и просто заехать во двор.

Среди проблемных мозырских адресов – Мира 7, Котловца 17, Рыжкова 11г, Гагарина 5… Дворы этих домов уже превратились в автостоянки. Список, говорит Александр, можно продолжать. Особенно много машин в районах новой застройки.

Сплошь и рядом вот такие парковки. Разметка нанесена на стороне дороги, прилегающей к жилому дому. Такая стоянка запрещена правилами. Ведь в чрезвычайной ситуации припаркованные автомобили могут стать серьезной помехой для спецтранспорта.

Госавтоинспекция области в течение месяца поводит профилактическое мероприятие «Беспрепятственный проезд». Его цель – призвать водителей парковаться по правилам.

За повторное нарушение штраф удвоится. Но воспитывать рублем будут в крайних случаях. Главная задача госавтоинспекторов – формировать у водителей ответственное отношение к соблюдению правил. Напомнить автомобилистам, что машина не должна создавать помех ни на дороге, ни на стоянке.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ