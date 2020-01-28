Автопарк Мозырского ГРОЧС пополнился новой техникой

Автопарк Мозырского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям постоянно обновляется. Сегодня на вооружении спасателей современные автомобили, спецсредства. А недавно технопарк пополнился еще одной единицей.

На вооружении пожарной аварийно-спасательной части №1 Мозырского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям стоит 7 единиц основных технических средств. Спецавтомобили предназначены для доставки к месту пожара боевого расчета, воды, пенообразователя и пожарно-технического оборудования. Современные автоцистерны на базе МАЗ вмещают от 5 до 10 тонн воды, а также от 300 до 600 литров пенообразователя. Есть в подразделение и спецтехника: автолестница, автомобиль дымоудаления, газодымозащитной службы, освещения, связи, радиационной и химической разведки; а так же инженерные технические средства: автокран и фронтальныйпогрузчик. В 2019 году на вооружение подразделения поступили две единицы вспомогательной техники. Среди них и вот этот автомобиль, оснащенный по последнему слову аварийно-спасательной техники. В 2020 парк полнился еще одним автомобилем. Новая машина пока еще не покидала пределы части. Такие автомобили получили лучшие подразделения области.

Лидия Потар, Юрий Горобец, Олег Фицнер. ТКМ