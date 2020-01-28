Автопарк Мозырского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям постоянно обновляется. Сегодня на вооружении спасателей современные автомобили, спецсредства. А недавно технопарк пополнился еще одной единицей.
На вооружении пожарной аварийно-спасательной части №1 Мозырского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям стоит 7 единиц основных технических средств. Спецавтомобили предназначены для доставки к месту пожара боевого расчета, воды, пенообразователя и пожарно-технического оборудования. Современные автоцистерны на базе МАЗ вмещают от 5 до 10 тонн воды, а также от 300 до 600 литров пенообразователя. Есть в подразделение и спецтехника: автолестница, автомобиль дымоудаления, газодымозащитной службы, освещения, связи, радиационной и химической разведки; а так же инженерные технические средства: автокран и фронтальныйпогрузчик. В 2019 году на вооружение подразделения поступили две единицы вспомогательной техники. Среди них и вот этот автомобиль, оснащенный по последнему слову аварийно-спасательной техники. В 2020 парк полнился еще одним автомобилем. Новая машина пока еще не покидала пределы части. Такие автомобили получили лучшие подразделения области.
Лидия Потар, Юрий Горобец, Олег Фицнер. ТКМ
Автопарк Мозырского ГРОЧС пополнился новой техникой
Автопарк Мозырского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям постоянно обновляется. Сегодня на вооружении спасателей современные автомобили, спецсредства. А недавно технопарк пополнился еще одной единицей.