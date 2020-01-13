Архиерейская елка впервые прошла в Калинковичах. В Мозыре мероприятие организовывают уже на протяжение 6 лет. В этом году рождественское представление решено было провести и в соседнем городе.

Рождественские праздники – это время добрых дел, время радости и теплоты. Туровская епархия традиционно делится этой радостью с как можно большим количеством своих прихожан. На Рождественское представление в Калинковичи приехали дети их десяти районов епархии. Ребята из Житковичского, Лельчицкого, Петриковского, Хойникского, Калинковичского, Мозырского и других близлежащих районов, ребята из многодетных семей, семей с трудностями, дети священнослужителей. Пожелания добра от почетных гостей праздника Епископа Туровского и Мозырского Леонида и председателя Калинковичского райисполкома Сергея Гвоздя. Концертная программа состояла их множества ярких номеров. В зале царила особая атмосфера духовности. Подарком для ребят стала сказка «Рождество в Простоквашино», подготовленная театральным коллективом «Преодоление» 11 мозырской школы. Ее главные герои кот Матроскин, пес Шарик и почтальон Печкин играли со зрителями, шутили, в общем, заряжали позитивом. Еще одним сюрпризом для ребят стали сладкие подарки, которые получили все дети, приехавшие на концерт.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ