76-я годовщина освобождения Мозыря. Митинг на Кургане

В ночь с 13 на 14 января 1944 года Мозырь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Воспоминания об этом дне живут в сердцах мозырян, его отмечали и будут отмечать все поколения. Отдать долг памяти погибшим на Кургане Славы ежегодно собираются несколько сотен людей.

Тех, кого принято называть «поколением победителей», все меньше остается в живых. Но их продолжают чествовать взрослые и дети. На торжественный митинг собираются чиновники и депутаты, военнослужащие и общественные деятели, работники самых разных предприятий и организаций, школьники и студенты.

Сегодня мозыряне вновь присоединились к Международной акции памяти «Во славу общей Победы!». В нашем районе – 32 воинских захоронения, где покоятся более пяти тысячи солдат, погибших в годы войны. Землю, обагренную кровью павших защитников Малой Родины, активисты собирали несколько месяцев. Передача капсулы с этой землей представителям Гомельского облисполкома – один из самых трепетных моментов митинга. Из Гомеля капсула продолжит свой путь в крипту-памятник в Минске. А после минуты молчания, на Кургане Славы собравшиеся возложили цветы и гирлянды к мемориалу. В истории каждого народа есть события, даты, которые должны сохраняться в народной памяти навеки. Для нашего города такой датой стало 14 января. Сохранение истории и забота о ветеранах – в числе приоритетных задач нынешнего поколения. В мае 2020 года мы отметим 75-летие Великой Победы. И уроки военного времени навсегда останутся с нами. До тех пор, пока каждый будет помнить подвиг героев Великой Отечественной и чтить память людей, победивших фашизм.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ