Мозыряне отпраздновали Крещение Господне. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, в главном кафедральном соборе епископ Туровский и Мозырский Леонид совершил Божественную литургию, великую вечерню и великое освящение воды.

В Крещенский сочельник после литургии в Свято-Михайловском кафедральном соборе прошло великое освящение воды. Это особенный торжественный обряд, проникнутый воспоминанием евангельского события. После сотни мозырян Крестным ходом под песнопения священнослужителей и праздничный звон колоколов проследовали в парк, чтобы принять участие в обряде освещения речной воды. В православии вода наделена особым смыслом, это символ начала жизни, суда и смерти, средство очищения.

Традиционно главная городская купель, так называемая иордань, располагается на территории спасательной станции. Именно здесь можно окунуться по христианским правилам и правилам безопасности. за процессом наблюдают спасатели, дежурят медики, оборудована теплая комната для переодевания. Военнослужащий Николай первый, кто окунулся в уже освященные воды Припяти. Температура воды чуть более нуля. У каждого, кто решил окунуться в студеную Припять, своя мотивация. Кто-то из религиозных побуждений, а кто-то проверяет себя на выносливость. Но все вместе искренне верят, крещенские купания пойдут только на пользу, и телу, и духу. Крещение 2020 года имело свою погодную особенность. Чтобы все желающие могли окунуться, спасателям не пришлось прорезать прорубь. Нынешняя зима морозами не балует.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ