15 января прямую телефонную линию и личный прием граждан в Мозыре проведет губернатор Гомельщины Геннадий Соловей

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей 15 января в Мозырском райисполкоме с 10.00 до 11.00 проведет прямую телефонную линию. Звонить по номеру: 32-54-86. С 11.00 до 13.00 в исполкоме в кабинете № 100 пройдет личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц. Предварительная запись на прием 9, 10, 13 января по телефонам: 25-64-81, 25-64-37.